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18 марта 2025, 15:29

Чиновника из Полтавщины, заказавшего убийство местного предпринимателя, приговорили к 10 годам заключения

18 марта 2025, 15:29
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фото: ГБР
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Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал виновным в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу, бывшего председателя одной из территориальных общин Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

В конце 2022 г. работники Государственного бюро расследований установили, что планируется убийство предпринимателя из Полтавской области, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды.

Глава общины долго конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы усмирить оппонента, чиновник начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ". За "работу" последний должен получить 5000 долларов.

Бывший чиновник признан виновным в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в Полтаве похоронное бюро выбросило тело умершего у дома.

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