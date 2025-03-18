Украинцы рассказали о своем отношении к нынешней власти

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32% граждан испытывают разочарование по поводу действующей власти, тогда как еще 28% сохраняют надежду

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 14-24 февраля 2025 года, передает RegioNews.

В ходе исследования респондентам предлагали ответить на вопрос об их актуальных эмоциях по отношению к нынешней власти. Для этого им зачитывали список из 12 чувств или эмоций и просили выбрать три наиболее подходящих варианта.

Самыми распространенными эмоциями оказались разочарование (32% всех опрошенных) и надежда (28%).

Другие варианты включали стыд (17%), злобу (16%), сострадание (15%), гордость (13%) и ненависть (11%). А также страх (8%), благодарность (8%), безразличие (6%), симпатия (6%) и смех (4%).

Среди тех, кто не доверяет Владимиру Зеленскому, преобладают негативные эмоции: 55% выражают разочарование, а 35% злобу.

В то же время среди тех, кто доверяет Зеленскому, спектр чувств/эмоций хоть и имеет уклон в сторону положительных, но при этом довольно разный. Например, с одной стороны, 41% говорят о надежде, 22% – о сострадании, 19% – о гордости, но каждый пятый (21%) говорит и о разочаровании.

Напомним, ранее в КМИС сообщили, что уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому вырос на фоне обострения отношений с США и его эмоциональной встрече в Белом доме.