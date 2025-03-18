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18 березня 2025, 12:31

Українці розповіли про своє ставлення до нинішньої влади

18 березня 2025, 12:31
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фото: з відкритих джерел
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32% громадян відчувають розчарування щодо чинної влади, тоді як ще 28% зберігають надію

Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 14-24 лютого 2025 року, передає RegioNews.

Під час дослідження респондентам пропонували відповісти на запитання про їхні актуальні емоції щодо нинішньої влади. Для цього їм зачитували список із 12 почуттів або емоцій і просили обрати три найбільш відповідних варіанти.

Найпоширенішими емоціями виявилися розчарування (32% від усіх опитаних) та надія (28%).

Інші варіанти включали сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%) та ненависть (11%). А також страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатія (6%) і сміх (4%).

Серед тих, хто не довіряє Володимиру Зеленському, переважають негативні емоції: 55% висловлюють розчарування, а 35% — злість.

Водночас серед тих, хто довіряє Зеленському, спектр почуттів/емоцій хоч і має ухил в бік позитивних, але при цьому доволі різний, Наприклад, з одного боку, 41% говорять про надію, 22% – про співчуття, 19% – про гордість, але кожен п’ятий (21%) говорить і про розчарування.

Нагадаємо, раніше в КМІС повідомили, що рівень довіри до президента України Володимира Зеленського зріс на тлі загострення відносин зі США та його емоційної зустрічі у Білому домі.

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