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По словам социологи, растет рейтинг у кандидатов, которые ассоциируются с обороной. При этом большинство граждан не хотят проводить выборы во время войны.

Об этом рассказала социологиня и основательница Gradus Research Евгения Близнюк в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

Согласно последнему опросу, более 58% украинцев выступают за проведение выборов исключительно после завершения войны. В частности, из-за опасений за безопасность государства. Следует отметить, что этот процент больше, чем в феврале этого года, когда это мнение разделяли 52% граждан.

По словам эксперта, основной причиной такого отношения является то, что украинцы понимают – россияне могут использовать избирательный процесс для внутренней дестабилизации и подрыва национальной безопасности. Кроме того, в условиях активных боевых действий вопрос безопасности для граждан является приоритетом.

При этом, когда война завершится и выборы состоятся, принять участие готовы 74% украинцев. Возрастает поддержка лидеров, ассоциирующихся с обороной и безопасностью. Это называют одним из основных трендов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости провести выборы в Украине. В частности, в конце февраля он говорил, что якобы поддержка президента Зеленского составляет всего 4%.

Затем в КМИС опубликовали данные свежего опроса. Результат показал, что рейтинг Зеленского больше, чем цифры, озвученные Трампом. Если в начале февраля, до обострения отношений с США, Зеленскому доверяли 57%, то по состоянию на 4 марта – рейтинг доверия вырос до 67%.