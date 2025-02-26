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26 февраля 2025, 09:59

В базе данных "Военный преступник" уже более 700 тысяч досье

26 февраля 2025, 09:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В базе данных "Военный преступник" уже есть 710 тысяч досье на людей, которые могут быть причастны к совершению военных преступлений в Украине

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил первый заместитель председателя Нацполиции, глава Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews.

По его словам, полиция активно используется системами распознавания лиц и анализом спутниковых снимков для идентификации преступников и документирования преступлений. Все доказательства оцифровываются и в электронном виде размещаются на серверах тысячами терабайт информации.

Межведомственная база "Военный преступник", доступ к которой имеют все Силы обороны, уже насчитывает 710 тысяч досье на лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

Первый заместитель председателя НПУ также отметил, что на начальных этапах расследования военных преступлений, особенно после деоккупации Киевской, Черниговской, Херсонской и Николаевской областей, правоохранители сотрудничали с международными следственными группами.

"Мы их тогда воспринимали как помощь и как партнеров, которые нам помогут, что-то подскажут, но такой войны не было еще. Никто с ней не сталкивался", – объяснил глава ГСУ.

В дальнейшем НПУ планирует полностью перевести расследование военных преступлений в электронную форму, чтобы обеспечить максимальную эффективность и прозрачность процесса.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила заочные подозрения двум генералам РФ , организовавшим подрыв и последующее уничтожение Оскольской дамбы в Харьковской области осенью 2022 года.

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