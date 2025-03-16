По дороге в Румынию заблудился в горах: на Закарпатье спасли "туриста" из Черкасской области

фото: ГПСУ

Вчера, 15 марта, на Закарпатье пограничники совместно со спасателями нашли 37-летнего жителя Черкасской области, заблудившегося в горах, пытаясь нелегально перейти границу с Румынией

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчина отправился в пеший поход еще 12 марта, надеясь обойти пункты пропуска и добраться до соседней страны. Однако погодные условия внесли свои коррективы – во время ливня он промок, замерз и истощился, после чего понял, что больше не может самостоятельно передвигаться. Впоследствии потерпевший позвонил чрезвычайникам.

Получив сигнал горные спасатели передали информацию пограничникам. Медики диагностировали у обессиленного мужчины всеобщее переохлаждение, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось, свое путешествие "турист" спланировал самостоятельно, ориентируясь на информацию из соцсетей. Чтобы оставаться незаметным, он надел камуфлированную одежду. Мужчина ошибочно считал, что сможет преодолеть маршрут в горах без труда.

"Впрочем, ему придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне 33-летний житель Сумской области пытался незаконно пересечь границу с Румынией. Однако спустя два дня "путешествия" он сдался и вызвал помощь.