Трамп анонсировал разговор с Путиным: о чем будут говорить

фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует во вторник, 18 марта, поговорить с Владимиром Путиным и обсудить прекращение войны в Украине

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 17 марта, передает RegioNews.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", – сказал Трамп журналистам.

Также президент США выделил основные темы своей предстоящей беседы с Путиным.



"Мы будем говорить о территориях, мы будем говорить об электростанциях... Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, мы сможем, возможно, мы не сможем, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – сказал Трамп.

О каких именно территориях речь шла он не уточнил.

Напомним, после того, как Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась на прекращение огня, российский диктатор Путин сделал заявление. Он заявил, что якобы Украине это выгоднее, потому что "армия РФ повсюду наступает". Также добавил, что РФ согласна на перемирие, но еще предстоит обсудить "определенные нюансы".

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин просто боится сказать президенту США Трампу напрямую, что РФ просто хочет убивать украинцев. Зеленский назвал заявление Путина очередной российской манипуляцией .

Читайте также: Москва откровенно послала США: поймет ли Трамп сигнал?