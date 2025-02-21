СБУ сообщила о подозрении российским генералам, взорвавшим плотину на Харьковщине

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Служба безопасности объявила заочные подозрения двум генералам РФ, организовавшим подрыв и последующее уничтожение Оскольской дамбы в Харьковской области осенью 2022 года

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что ответственными за разрушение дамбы генерал-лейтенант Олег Цоков, командующий 20-й общевойсковой армией западного военного округа России и генерал-лейтенант Олег Маковецкий, командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

По приказу Цокова 12 сентября 2022 подчиненные ему инженерно-саперные подразделения заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов.

Одновременно авиационные группы рашистов под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха.

После этого с 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500.

Эти действия РФ привели к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 кв. км. Комплексная экспертиза установила, что окружающая природная среда нанесла ущерб почти на 4 млрд грн.

Цокову и Маковецкому сообщили о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса:

о нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц;

об экоциде, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Также проверяется информация о возможной гибели Цокова на войне в Украине. Однако его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства, отметили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала в Харькове двух агентов российских спецслужб. Речь идет о местном враче-психотерапевте и его сообщнике – диаконе Харьковской епархии УПЦ (МП).