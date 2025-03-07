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Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ давит на Украину на поле боя. Поэтому американский лидер рассматривает новые жесткие санкции против россиян.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети, передает RegioNews.

Президент США заявил, что Россия сейчас абсолютно "давит" Украину на поле боя. Поэтому он рассматривает возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России. По словам Трампа, эти санкции будут до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня, и пока не будет окончательного соглашения о мирном урегулировании.

"Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо", – заявил Дональд Трамп.

Напомним, что сотрудничество Украины и США начинает возобновляться. Это также подтвердил президент Владимир Зеленский на саммите ЕС. Впоследствии стало известно, что уже во вторник, 11 марта, пройдет встреча делегаций Украины и США.