Пока не будет прекращения огня: президент США Трамп неожиданно начал давить на РФ – что он планирует
Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ давит на Украину на поле боя. Поэтому американский лидер рассматривает новые жесткие санкции против россиян.
Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети, передает RegioNews.
Президент США заявил, что Россия сейчас абсолютно "давит" Украину на поле боя. Поэтому он рассматривает возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России. По словам Трампа, эти санкции будут до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня, и пока не будет окончательного соглашения о мирном урегулировании.
"Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо", – заявил Дональд Трамп.
Напомним, что сотрудничество Украины и США начинает возобновляться. Это также подтвердил президент Владимир Зеленский на саммите ЕС. Впоследствии стало известно, что уже во вторник, 11 марта, пройдет встреча делегаций Украины и США.