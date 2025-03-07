В американской компании подтвердили, что закрыли Украине доступ к своим спутниковым снимкам

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Украинская сторона больше не имеет доступа к спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Maxar Technologies

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

В компании отмечают, что это связано с решением властей США приостановить обмен разведданными с Украиной.

Как отметили в компании, один из таких контрактов заключен с GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) – программа правительства США, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным Соединенными Штатами.

Как известно, США временно приостановили доступ Украины к системе GEGD, которая "является основным порталом для доступа к коммерческим снимкам, закупаемым правительством США".

Напомним, президент США Дональд Трамп записал обращение в Белом Доме. В своей речи он сделал несколько заявлений и о переговорах по миру в Украине.