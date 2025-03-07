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07 березня 2025, 13:59

Зеленський відвідає Південну Африку: коли відбудеться візит

07 березня 2025, 13:59
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фото: Офіс Президента
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Володимир Зеленський відвідає Південну Африку у квітні. Він проведе зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою

Про це інформує RegioNews з посиланням на Bloomberg.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья повідомив виданню, що Зеленський зустрінеться з Рамафосою 10 квітня. Вони обговорять зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

"Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною", – сказав речник.

Агентство нагадує, що ПАР оголошувала про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні.

Як пишуть ЗМІ, ровідомленням про зустріч Зеленського та Рамафоси з'явилось у той час, коли вони обидва намагаються відновити напружені відносини зі Сполученими Штатами. Рамафоса вступив у конфлікт з Дональдом Трампом через експропріацію земель ПАР та її зовнішньої політики.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи з США.

Слід зазначити, що раніше про підготовку зустрічі США та України говорив Андрій Єрмак. Голова Офісу президента України провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. За його словами, вони обговорювали подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.

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