Зеленський відвідає Південну Африку: коли відбудеться візит

фото: Офіс Президента

Про це інформує RegioNews з посиланням на Bloomberg.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья повідомив виданню, що Зеленський зустрінеться з Рамафосою 10 квітня. Вони обговорять зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

"Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною", – сказав речник.

Агентство нагадує, що ПАР оголошувала про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні.

Як пишуть ЗМІ, ровідомленням про зустріч Зеленського та Рамафоси з'явилось у той час, коли вони обидва намагаються відновити напружені відносини зі Сполученими Штатами. Рамафоса вступив у конфлікт з Дональдом Трампом через експропріацію земель ПАР та її зовнішньої політики.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи з США.

Слід зазначити, що раніше про підготовку зустрічі США та України говорив Андрій Єрмак. Голова Офісу президента України провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. За його словами, вони обговорювали подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.