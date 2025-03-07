Зеленський відвідає Південну Африку: коли відбудеться візит
Володимир Зеленський відвідає Південну Африку у квітні. Він проведе зустріч із президентом ПАР Сирілом Рамафосою
Про це інформує RegioNews з посиланням на Bloomberg.
Речник президента ПАР Вінсент Магвенья повідомив виданню, що Зеленський зустрінеться з Рамафосою 10 квітня. Вони обговорять зусилля щодо припинення війни Росії проти України.
"Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною", – сказав речник.
Агентство нагадує, що ПАР оголошувала про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні.
Як пишуть ЗМІ, ровідомленням про зустріч Зеленського та Рамафоси з'явилось у той час, коли вони обидва намагаються відновити напружені відносини зі Сполученими Штатами. Рамафоса вступив у конфлікт з Дональдом Трампом через експропріацію земель ПАР та її зовнішньої політики.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи з США.
Слід зазначити, що раніше про підготовку зустрічі США та України говорив Андрій Єрмак. Голова Офісу президента України провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. За його словами, вони обговорювали подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.