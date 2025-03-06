Об этом сообщили в Офисе Президента, передает RegioNews.

Во время короткого брифинга с руководителями ЕС он поблагодарил Европу за постоянную поддержку Украины и новую инициативу по перевооружению.

"Мы очень благодарны, что мы не сами. Это не только слова, мы это чувствуем. Это очень важно и это мощный сигнал для украинского народа, для военных", – сказал Зеленский.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта поблагодарил Еврокомиссию за скорую подготовку плана безопасности Европы. Он подчеркнул, что Европа хочет продолжительного мира для Украины.

"Мы будем продолжать стоять бок о бок с вами. В плане мирных переговоров, когда вы решите, что настал момент сесть за стол переговоров и более важно – в будущем – в качестве члена ЕС", — сказал он.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина – часть европейской семьи и Европа хочет для нее стабильного мира. "Вы будем с Украиной сколько потребуется", - подчеркнула она.

Напомним, 6 марта в Брюсселе пройдет специальный саммит лидеров стран ЕС. Он будет посвящен европейской обороне и Украине.

Как известно, президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил Зеленского поучаствовать в спецзаседании Европейского Совета.

Планируется, что Зеленский примет непосредственное участие в работе саммита безопасности ЕС, а также проведет ряд двусторонних встреч.