01:52  06 марта
Прикасался и угрожал насилием: в Закарпатье мужчина добивался до девочек 10-11 лет
06:57  06 марта
В Харькове работники ТЦК устроили стрельбу и повредили авто
05:45  06 марта
Украла деньги, косметику и телефон: в Киеве уборщица обворовала салон красоты
UA | RU
UA | RU
06 марта 2025, 13:54

Зеленский прибыл на спецзаседание Евросовета в Брюсселе: первые заявления

06 марта 2025, 13:54
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на специальное заседание Европейского совета в Брюсселе

Об этом сообщили в Офисе Президента, передает RegioNews.

Во время короткого брифинга с руководителями ЕС он поблагодарил Европу за постоянную поддержку Украины и новую инициативу по перевооружению.

"Мы очень благодарны, что мы не сами. Это не только слова, мы это чувствуем. Это очень важно и это мощный сигнал для украинского народа, для военных", – сказал Зеленский.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта поблагодарил Еврокомиссию за скорую подготовку плана безопасности Европы. Он подчеркнул, что Европа хочет продолжительного мира для Украины.

"Мы будем продолжать стоять бок о бок с вами. В плане мирных переговоров, когда вы решите, что настал момент сесть за стол переговоров и более важно – в будущем – в качестве члена ЕС", — сказал он.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина – часть европейской семьи и Европа хочет для нее стабильного мира. "Вы будем с Украиной сколько потребуется", - подчеркнула она.

Напомним, 6 марта в Брюсселе пройдет специальный саммит лидеров стран ЕС. Он будет посвящен европейской обороне и Украине.

Как известно, президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил Зеленского поучаствовать в спецзаседании Европейского Совета.

Планируется, что Зеленский примет непосредственное участие в работе саммита безопасности ЕС, а также проведет ряд двусторонних встреч.

безопасность саммит Зеленский Урсула фон дер Ляен Бельгия мир Европейский совет
Визит Зеленского в Брюссель: с кем встретится президент
06 марта 2025, 09:16
В Кремле назвали "лучшее место" для переговоров Путина, Трампа и Зеленского
05 марта 2025, 13:37
"Сейчас не 2022 год": Зеленский рассказал, если США остановит военную помощь
04 марта 2025, 20:15
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Самое время приоткрывать экспорт украинского оружия
06 марта 2025, 15:10
На Львовщине легковушка сбила женщину: пострадавшую госпитализировали
06 марта 2025, 14:45
На Одесщине браконьеры наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен
06 марта 2025, 14:30
Подожгли авто военного и планировали теракты: в Харьковской области разоблачили агентов РФ, среди них - бывший военный
06 марта 2025, 14:17
В Винницкой области пограничники разоблачили 25-летнего мужчину, который пытался пересечь границу, выдавая себя за многодетного отца
06 марта 2025, 14:09
В Одесской области будут судить 32-летнего мужчину, который поджег свою жену
06 марта 2025, 13:40
В Житомирской области задержали мужчину, который обворовывал могилы защитников
06 марта 2025, 13:38
В Краматорске в результате российского обстрела ранены два человека
06 марта 2025, 13:12
В Агентстве оборонных закупок – новый директор
06 марта 2025, 12:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »