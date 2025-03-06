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06 березня 2025, 13:54

Зеленський прибув на спецзасідання Євроради у Брюсселі: перші заяви

06 березня 2025, 13:54
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фото: скриншот із відео
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Президент України Володимир Зеленський прибув на спеціальне засідання Європейської ради у Брюсселі

Про це повідомили в Офісі Президента, передає RegioNews.

Під час короткого брифінгу із очільниками ЄС він подякував Європі за постійну підтримку України і за нову ініціативу з переозброєння.

"Ми дуже вдячні, що ми не самі. Це не лише слова, ми це відчуваємо. Це дуже важливо і це потужний сигнал для українського народу, для військових", – сказав Зеленський

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта подякував Єврокомісії за швидку підготовку плану безпеки Європи. Він наголосив, що Європа хоче тривалого миру для України.

"Ми будемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з вами. В плані мирних переговорів, коли ви вирішите що настав момент сісти за стіл переговорів і наважливише – у майбітньому – у якості члена ЄС", — сказав він.

У свою чергу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна – частина європейської сім'ї і Європа хоче для неї стабільного миру. "Ви будемо з Україною скільки буде потрібно", – наголосила вона.

Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі відбудеться спеціальний саміт лідерів країн ЄС. Він буде присвячений європейській обороні та Україні.

Як відомо, президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив Зеленського взяти участь у спецзасіданні Європейської Ради.

Планується, що Зеленський візьме безпесередню участь у роботі безпекового саміту ЄС, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

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