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Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
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03 марта 2025, 10:06

Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО

03 марта 2025, 10:06
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фото: ВВС
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Президент Украины Владимир Зеленский согласен обменять свой пост на членство в НАТО

Об этом украинский президент сказал в ходе общения с прессой после саммита в Лондоне, передает RegioNews.

Журналисты в аэропорту спросили его, каким может быть условие его отставки.

"Что касается уйти с должности. Если меня менять, менять просто - это будет не просто. То есть, мало просто провести выборы. Надо меня еще и не допустить, то есть это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что меняю на НАТО. Значит я выполнил свою задачу. Если есть НАТО и война", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также высказался о давлении со стороны международных партнеров, которые, по его словам, могут пытаться влиять на решение Украины.

"Это, если честно, выглядит неконструктивно и недемократично. Возможно, это выход для всех – и для Путина, и для всех, если я не так гибок, как они говорят. Ну да, я меняюсь на НАТО, честно говорю", – отметил глава государства.

Как известно, советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Соединенным Штатам нужен такой украинский лидер, который сможет взаимодействовать с ними, а также с россиянами для прекращения войны.

Напомним, 2 марта в Лондоне завершился саммит по Украине и безопасности. Встречу организовал британский премьер-министр Кир Стармер.

На саммит собрались 18 глав государств и правительств и руководители международных институций.

Лидеры обсудили продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности, включая инвестиции во внутреннее производство оружия, а также увеличение финансирования оборонной промышленности Европы.

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