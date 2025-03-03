Зеленский рассказал, что заставит Россию прекратить воздушный террор

фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, Украина борется за нормальную и безопасную жизнь.

"Мы хотим завершения этой войны. Но Россия не хочет и продолжает воздушный террор: за прошедшую неделю - более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет, выпущенных по Украине, чтобы разрушать города и убивать людей", - отметил Зеленский.

Говорит, тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой. А чтобы заставить Россию прекратить удары, "нам нужна большая общая сила мира".



"Усиление нашей противовоздушной защиты, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, что невозможно возвращение российской агрессии – именно на этом мы должны сосредоточиться. Справедливость должна победить. Мы верим в силу обязательного единства и обязательно восстановим надежный мир", – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня ночью, 3 марта, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 46 дронов, еще 31 локационно потеряны.

По прогнозам ГУР Россия планирует запускать по Украине одновременно 500 БпЛА.