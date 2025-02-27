10:43  27 февраля
Чиновники ВСУ организовали коррупционную схему в ТЦК Киева и Волыни: детали
11:11  27 февраля
Менеджер известного в Украине футбольного клуба сбежал за границу
09:52  27 февраля
Богдан Кротевич покидает "Азов" после 10 лет службы
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2025, 18:41

В МИД рассказали, что обсудит Зеленский на встрече с Трампом

27 февраля 2025, 18:41
Читайте також українською мовою
фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон будет говорить с Дональдом Трампом не только о соглашении о полезных ископаемых. В планах обсуждения более широкого круга вопросов

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга 27 февраля, передает RegioNews.

Представитель МИД отметил, что на встрече лидеров речь пойдет о следующих шагах в рамках двустороннего партнерства.

"Думаю, что будут обсуждать как раз дальнейшую поддержку. И, скажем так, какие следующие шаги, документы будут продолжением этого рамочного соглашения о ископаемых", – сказал Тихий.

Он добавил, что делегация будет говорить с американской стороной о договоренностях, которые будут идти после подписания рамочного соглашения. В частности, о создании инвестиционного фонда.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон уже в эту пятницу, 28 февраля, на фоне согласования соглашения о полезных ископаемых.

Дональд Трамп США Владимир Зеленский переговоры МИД полезные ископаемые
Администрация Трампа прекращает более 90% выплат от USAID
27 февраля 2025, 10:50
Есть вероятность, что это не сработает: Трамп усомнился в шансах мирных переговоров по окончании войны в Украине
26 февраля 2025, 23:42
США еще не уверены, действительно ли РФ хочет завершать войну против Украины – госсекретарь Рубио
26 февраля 2025, 22:07
Все новости »
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт российской армии на Запорожье
27 февраля 2025, 18:55
В Одесской области неизвестные повредили памятный портрет погибшего военного
27 февраля 2025, 18:25
В Днепропетровской области россияне атаковали дроном гражданский автомобиль: погиб мужчина
27 февраля 2025, 18:09
В Раде появилась новая депутатка от "Слуги народа"
27 февраля 2025, 18:00
СБУ разоблачила коллаборантов из Херсона: один из них - бывший военный
27 февраля 2025, 17:56
Адвокат с Харьковщины устроила бизнес на уклонистах: брала с каждого до 6 тысяч долларов
27 февраля 2025, 17:35
В Киеве произошел масштабный пожар на СТО
27 февраля 2025, 17:30
Погибшие и пострадавшие: в Херсонской области оккупанты атаковали дронами авто полиции и "скорой"
27 февраля 2025, 17:07
В Сумской области приземлили 7 российских дронов-камикадзе: кадры сбития
27 февраля 2025, 17:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Все публикации »
Юрий Луценко
Сергей Фурса
Митрополит Эпифаний
Все блоги »