В МИД рассказали, что обсудит Зеленский на встрече с Трампом

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон будет говорить с Дональдом Трампом не только о соглашении о полезных ископаемых. В планах обсуждения более широкого круга вопросов

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга 27 февраля, передает RegioNews.

Представитель МИД отметил, что на встрече лидеров речь пойдет о следующих шагах в рамках двустороннего партнерства.

"Думаю, что будут обсуждать как раз дальнейшую поддержку. И, скажем так, какие следующие шаги, документы будут продолжением этого рамочного соглашения о ископаемых", – сказал Тихий.

Он добавил, что делегация будет говорить с американской стороной о договоренностях, которые будут идти после подписания рамочного соглашения. В частности, о создании инвестиционного фонда.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон уже в эту пятницу, 28 февраля, на фоне согласования соглашения о полезных ископаемых.