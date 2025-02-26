Иллюстративное фото

В СМИ сообщили, что РФ предложила США свой вариант соглашения о ископаемых. Вот только есть нюанс: россияне предлагают американцам ресурсы с оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает NBC News, передает RegioNews.

В издании со ссылкой на собственные источники отметили, что во время встречи американских и российских дипломатов в Саудовской Аравии РФ предлагала США свое соглашение о редкоземельных металлах и других ресурсах. Вот только есть циничный нюанс: предлагает Россия американцам ресурсы не из своих земель, а с временно оккупированной территории Украины. Речь идет, в частности, о Запорожской и Донецкой области.

"Это фактически бы гарантировало, что Россия сохранит части украинской территории, которые она оккупировала и надеется сохранить в рамках мирного соглашения", - убеждены журналисты.

Сообщается, что администрация Дональда Трампа не исключает такого варианта, хотя сейчас нет официального согласия. При этом отметили, что российские олигархи уже пытаются получить доступ к ресурсам с оккупированных территорий Украины.

Напомним, что Украина и США готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых. 26 февраля это подтвердил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что 28 февраля он встретится с Владимиром Зеленским для подписания документа. По словам Трампа, это "большое соглашение по редкоземельным металлам и другим ресурсам",

Следует отметить, что сначала Украина отказывалась, потому что в документе ничего не было для нашего государства. Однако впоследствии сообщалось, что текст был исправлен.