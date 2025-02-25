В Белом доме рассказали, когда встретятся Трамп, Зеленский и Путин
Встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоятся "очень скоро"
Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News, передает RegioNews.
"Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро", – заявила она.
Левитт отметила, что Трамп ожидает подписания соглашения о редкоземельных минералах
Напомним, 24 февраля Зеленский провел разговор с Трампом в рамках заседания стран G7. Украинский президент назвал разговор "хорошим".
Ранее мы сообщали, что, по словам Дональда Трампа, встреча с Владимиром Зеленским может состояться уже на следующей неделе. Будут обсуждаться подписание соглашения Украины и США о редкоземельных металлах.
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