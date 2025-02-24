ВР провалила голосование за постановление о поддержке демократии в Украине

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Депутаты в присутствии еврокомиссаров провалили голосование за постановление в поддержку продления Владимиром Зеленским своих полномочий и поддержку демократии в Украине

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

За постановление проголосовали 218 депутатов. Чтобы одобрить его, нужно было не менее 226 голосов.

Постановление подчеркивало важность соблюдения принципа непрерывности власти, в частности, в условиях военного положения. В нем говорилось, что Президент Владимир Зеленский должен оставаться на своем посту до момента вступления на него новоизбранного лидера.

В Верховной Раде во время голосования присутствовали комиссары ЕС, которые прибыли в Украину по случаю третьей годовщины с момента начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, глава ЦИК рассказал, при каких условиях и когда возможно провести выборы в Украине.

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