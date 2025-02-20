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Теоретически проведение выборов в Украине в 2025 году возможно, но для их проведения необходимо завершение войны и отмена военного положения

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

"Теоретически возможны ли выборы в Украине 26 октября? Теоретически возможны. Но что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение, и чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и должной подготовки избирательного процесса", – заявил Диденко.

По мнению Диденко, в текущих условиях такой сценарий маловероятен.

Также он добавил, что сейчас Центральная избирательная комиссия не готовится к выборам.

"По состоянию на данный момент у нас нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах. У нас по состоянию на данный момент продолжается военное положение. Во время военного положения выборы не организуются, не проводятся", – подчеркнул Диденко.

В то же время, он отметил, что к голосованию онлайн или почтой Украина пока не готова, акцентировав, что выборы – "это не место для экспериментов".

"Они очень, с одной стороны, сложные будут и, с другой стороны, очень ответственные. Поэтому такие какие-то кардинальные нововведения – это очень опасные вещи, которые могут негативно повлиять и дестабилизировать ситуацию", – объяснил глава ЦИК.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинского президента "диктатором без выборов". В то же время Владимир Зеленский назвал слова Трампа о своем низком рейтинге "дезинформацией РФ".

Ранее пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко заявил, что в Украине началась подготовка к выборам и назвал 26 октября вероятной датой их проведения.