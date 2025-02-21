Эскалация и конфликт с США: выборы – шанс на мир на приемлемых для Украины условиях

Эскалация: конфликт между президентами Украины и США? Нет, все гораздо хуже…

Эскалация: конфликт между президентами Украины и США? Нет, все гораздо хуже…

фото: MediaSapiens

К сожалению, этот конфликт уже можно трактовать как конфликт между властью США и властью Украины, ведь вся власть в Украине сосредоточена (до выборов) в Офисе президента, которым руководят Зеленский и Ермак, а вся власть в США (до довыборов в Конгресс и сенат за два года) принадлежит трем лицам – Трампу, Маску и Маску. Вот что эта тройка синхронно заявила.

Трамп о Зеленском: "Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатору без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны". Далее Трамп продолжает "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую нельзя выиграть, которая не должна была начаться, но которую он не сможет завершить без США и Трампа".

Маск поддерживает Трампа: "Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять свободу народу Украины, пока не восстановит свободу прессы и не перестанет отменять выборы" .

Вэнс - Владимир Зеленский "должен подчиниться демократическому мандату, если хочет сохранить легитимность". Далее он заявляет европейцам: "Как вы можете нападать на выборы, когда вся ваша интерпретация войны в Украине заключается в том, что это война за демократию? Я просто считаю это бессмысленным. И конечно, в Соединенных Штатах была гражданская война. У нас были выборы… Знаете, Черчилль узнал, что проиграл… британские выборы в Потсдаме. Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, я думаю, бессмысленна. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти. Так что это американская политика. И я думаю, что это так. Это достаточно просто и прямолинейно".

Зеленский достаточно корректно вступил в полемику с ними, но такое поведение контрпродуктивно, даже при осторожной поддержке Украины странами ЕС. Ведь "Что позволено Юпитеру не позволено быку". Украина и украинцы могут стать жертвой конфликта. Действовать нужно иначе! Итак, что хочет сейчас Трамп?

1. Закончить войну между Россией и Украиной, потому что обещал.

2. Провести выборы в Украине, потому что на этом настаивает Путин, а еще он недолюбливает (ревнует) Зеленского.

3. Покорить или ослабить НАТО и ЕС, потому что об этом просит Путин, а еще он просто любит разрушать международные структуры.

4. Улучшить отношения с Россией и на базе этого начать создавать новый мировой порядок.

По-моему, первые два желания Трампа являются логичными и полезными для Украины, а вот последние два - ошибочны и опасны. Поэтому вместо полемики нужно согласиться на выборы, но пригласить США и ЕС обеспечить украинцам безопасность во время избирательного процесса и помочь с технологией и логистикой их проведения.

Следует понять, что прекращение огня, а не соглашение об окончании войны, является первым поворотным пунктом новой реальности в отношениях Украины и России. Этот временный "мирный" исторический этап может длиться годы, если не десятилетия... поэтому очевидно, украинскому обществу нужны новые выборы! Нам об этом следует громко заявить и попросить США и ЕС о помощи…

Чтобы провести выборы после окончания горячей фазы войны Украине необходима безопасность избирателям, поэтому необходимо:

1. Продолжить поставлять ВСУ современное оружие в достаточном количестве, особенно ракет для систем Patriot.

2. Усилить ПВО Украины новыми системами, по крайней мере, во всех местах проведения голосования.

3. Закрыть небо над Украиной или дополнительно предоставить минимум 4 эскадрильи F-16 с полным комплектом вооружения современными ракетами, управляемыми бомбами и разведданными системы ПВО стран НАТО. Эти самолеты могут базироваться за пределами Украины и использовать иностранцев как военных украинского иностранного легиона.

4. Послать не менее 30 тыс. войск из стран НАТО на линию временного разграничения войск.

Следует понять, что Трампа изменить невозможно, его можно только использовать в наших интересах. Это очень тяжело, но шанс есть…

Так что превратим проблему - выборы в Украине - в шанс на мир на приемлемых для нас условиях.