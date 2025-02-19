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Об этом сообщает Радио Свобода , передает RegioNews.

После того, как Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявление американского лидера "неправильным и опасным". Он подчеркнул, что неправильно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского.

"То, что надлежащие выборы не могут быть проведены во время войны, отвечает требованиям украинской Конституции и избирательного законодательства", – отметил Олаф Шольц.

Это же мнение разделяет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский избран демократическим путем.

"Я думаю, что никто не хочет выборов больше, чем Украина, потому что выборы будут означать, что в Украине есть мир и что они могут снова управлять своей страной", - отметил он.

Напомним, что Владимир Зеленский в своем обращении 19 февраля отметил, что нашей целью является мир, и это цель общая с нашими партнерами. Украинский лидер подчеркнул, что это должен быть надежным миром, чтобы Россия больше не смогла прийти в Украину еще раз. И это, заметил Зеленский, нормальное желание каждой нации – иметь будущее.