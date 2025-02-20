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20 лютого 2025, 00:57

Це огидна зрада країни, яка вмирала за свободу - сенатор Блюменталь про скандальні заяви Трампа про Україну та Зеленського

20 лютого 2025, 00:57
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Фото: CNN
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Сенатор США Річард Блюменталь жорстко розкритикував заяви Трампа про Україну. На його думку, заяви американського лідера схожі на капітуляцію перед Путіним

Про це сенатор сказав у коментарі для Fox News, передає RegioNews.

На думку сенатора Річарда Блюменталя, президент США Дональд Трамп озвучує брехливу інформацію про Україну. Сенатор підкреслив, що це виглядає ніби капітуляція перед російським диктатором Путіним.

"Це не тільки суперечить фактам і правді, але й вкрай огидно. Це огидна зрада країни, яка стікала кров’ю, боролася і вмирала за свободу", – наголосив Блюменталь.

Він також додав, що Україна на полі бою відстоює не тільки свою, але й американську свободу.

Слід зазначити, що європейські лідери після заяви Трампа про те, що "Зеленський є диктатором без виборів", теж стали на бік України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що заява Трампа є небезпечною та неправильною.

Зокрема, висловився прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він підкреслив, що Володимир Зеленський обраний демократичним шляхом.

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