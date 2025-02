Про це сенатор сказав у коментарі для Fox News, передає RegioNews.

На думку сенатора Річарда Блюменталя, президент США Дональд Трамп озвучує брехливу інформацію про Україну. Сенатор підкреслив, що це виглядає ніби капітуляція перед російським диктатором Путіним.

Він також додав, що Україна на полі бою відстоює не тільки свою, але й американську свободу.

Blumenthal: "What world is he living in? It is not only contrary to the facts and the truth but utterly despicable. A disgusting betrayal of a country that has bled and fought and died for freedom ... the president's surrender is pathetic and weak." pic.twitter.com/bgHH6fzH17