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В Кремле заявили, что начинается подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Об этом сообщают в российских СМИ, передает RegioNews.

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп договорились немедленно поручить своим помощникам об организации встречи. При этом он заявил, что подготовка по формированию переговорной группы РФ из США уже начата.

Кроме того, было известно, что Путин пригласил Трампа в Москву. Тем не менее, Песков заявил, что это не означает, что президент США действительно приедет 9 мая на День победы. То есть приглашение официально не было принято.

По словам Пескова, пока нет понимания "формата возможного переговорного процесса". Также он заявил, что в разговоре Путина и Трампа не было ничего о "признании Крыма и четырех новых регионах РФ" (так россияне называют оккупированную территорию Украины).

Следует подчеркнуть, что после разговора с Путиным Дональд Трамп звонил по телефону президенту Украины. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, в разговоре Владимир Зелеский отмечал необходимость справедливого мира: не может быть компромиссов по территориальной целостности Украины и ее суверенитета.

По мнению Ермака, начало активной работы команд по переговорам начнется уже после Мюнхенской конференции. Следует подчеркнуть, что это мероприятие состоится уже 14-16 февраля.