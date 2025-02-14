Украина может получить ядерное оружие, решение за Трампом, – глава Пентагона

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Глава Пентагона Пит Гегсет не исключает передачи Украине ядерного оружия, однако это зависит от решения президента США Дональда Трампа

Об этом он заявил в интервью Breitbart News, передает RegioNews.

По словам Гегсета, он не собирается "объявлять что-либо открытое или нерассмотренное".

"Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений", – добавил министр обороны США.

Гегсет также допустил, что Украина сможет присоединиться к НАТО в будущем.

"Членство в НАТО было маловероятным из-за реалий, где мы сейчас. Никто не будет делать ставку на то, что случится через 25 лет или любой определенный период времени", – сказал он.

Глава Пентагона добавил, что реалистичное возвращение к границам 2014 года "прямо сейчас не в планах".

"Вы можете говорить о вещах в идеальном мире или вы можете говорить о вещах в реальном мире. И именно там (в реальном мире – ред) находится президент Трамп", – убежден Гегсет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается.

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что на конференции безопасности в Мюнхене переговоры с представителями РФ не планируются.