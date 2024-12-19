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Ночью 19 декабря был поражен еще один стратегический объект россиян – Новошахтинский завод нефтепродуктов, находящийся в Ростовской области РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

"Сегодня ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Он используется для обеспечения потребностей армии РФ. Специализируется на производстве мазута, печного, судебного и дизельного горючего, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5", – подчеркнули в Генштабе.

Более подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует...", – отметили в Генштабе.

Напомним, 14 декабря в российском Ульяновске взорвали железную дорогу. Из-за этого пострадала военная логистика оккупационной армии РФ.