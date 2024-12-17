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На временно оккупированных территориях Донетчины россияне уже создали "волонтерские" центры подготовки пропагандистских мероприятий к 9 мая – 80-летию победы во Второй мировой войне

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На временно оккупированных территориях россияне готовятся к "празднованию" по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. В связи с этим Кремль начал открывать "волонтерские" центры, в частности первые открытые в Донецке. Задачей прибывших из РФ "волонтеров" является планирование пропаганды" мер до 9 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом все мероприятия должны быть структурированы и нести всеобщий нарратив о исключительно победе именно РФ в этой войне.

"В частности, украинцев будут изображать как коллаборантов, нацистов и проводить параллели между сегодняшним днем. Обеспечивать посещение мероприятий должны оккупационные администрации в принудительном порядке", – пояснили в Центре нацсопротивления.

Также там призвали население предоставлять данные о пропагандистах, ведь "пропаганда является преступлением и двигателем этой войны".

Напомним, ранее сообщалось, что школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики.