Правительство уволило главу Госэкоинспекции Малеваного
Кабинет министров уволил руководителя Государственной экологической инспекции, а также его заместителя
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По его словам, Кабинет министров уволил Андрея Малеваного с должности главы Государственной экологической инспекции Украины. А также Виктора Канцурака - с должности заместителя председателя.
Известно, что Малеваного назначили на должность 20 мая 2020 года.
Напомним, что сегодня также Кабинет Министров назначил Руслана Стрельца временно исполняющим обязанности министра экологии.
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