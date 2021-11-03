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03 ноября 2021, 18:02 217

Правительство уволило главу Госэкоинспекции Малеваного

03 ноября 2021, 18:02 217
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров уволил руководителя Государственной экологической инспекции, а также его заместителя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его словам, Кабинет министров уволил Андрея Малеваного с должности главы Государственной экологической инспекции Украины. А также Виктора Канцурака - с должности заместителя председателя.

Известно, что Малеваного назначили на должность 20 мая 2020 года.

Напомним, что сегодня также Кабинет Министров назначил Руслана Стрельца временно исполняющим обязанности министра экологии.

инспекция Кабмин увольнение

 
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