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08 ноября 2021, 11:37 7

Правительство уволило четырех заместителей министра экономики

08 ноября 2021, 11:37 7
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики

Соответствующие распоряжения обнародованы на Правительственном портале, пишет RegioNews.

Согласно документам, уволили:

  • Гринюка Владимира Алексеевича - с должности первого заместителя министра экономики (по собственному желанию);
  • Глущенко Светлану Владимировну - с должности заместителя министра экономики (по собственному желанию);
  • Голубицкую Кристину Игоревну - с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти");
  • Льва Михаила Александровича - с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти").

Напомним, что 4 ноября парламент назначил заместителя главы ОП Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

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