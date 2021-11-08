Правительство уволило четырех заместителей министра экономики
Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики
Соответствующие распоряжения обнародованы на Правительственном портале, пишет RegioNews.
Согласно документам, уволили:
- Гринюка Владимира Алексеевича - с должности первого заместителя министра экономики (по собственному желанию);
- Глущенко Светлану Владимировну - с должности заместителя министра экономики (по собственному желанию);
- Голубицкую Кристину Игоревну - с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти");
- Льва Михаила Александровича - с должности заместителя министра экономики (в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти").
Напомним, что 4 ноября парламент назначил заместителя главы ОП Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром - министром экономики.
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