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20 октября 2021, 18:49 15

Суд заочно арестовал экс-премьера Азарова

20 октября 2021, 18:49 15
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из открытых источников
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Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора отправил под стражу подозреваемого в государственной измене экс-премьера Николая Азарова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, что дело касается так называемых Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота в Украине.

"Бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документов уполномоченными должностными лицами. Таким образом он способствовал реализации интересов РФ во время всех стадий согласования проекта соглашения и его имплементации. Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях экспремьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией", - отмечается в сообщении

В бюро добавляют, что подозрение по этому делу получил и экспрезидент Виктор Янукович.

Напомним, что "Харьковские соглашения предусматривали продление базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. В 2014 году соглашения были денонсированы Госдумой РФ.

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