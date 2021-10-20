Суд заочно арестовал экс-премьера Азарова

из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, что дело касается так называемых Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота в Украине.

"Бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документов уполномоченными должностными лицами. Таким образом он способствовал реализации интересов РФ во время всех стадий согласования проекта соглашения и его имплементации. Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях экспремьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией", - отмечается в сообщении

В бюро добавляют, что подозрение по этому делу получил и экспрезидент Виктор Янукович.

Напомним, что "Харьковские соглашения предусматривали продление базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. В 2014 году соглашения были денонсированы Госдумой РФ.