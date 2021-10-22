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22 октября 2021, 14:11 66

Контрабандисты, против которых СНБО вводило санкции, возобновляют свою "работу" - ГБР

22 октября 2021, 14:11 66
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Фото: из открытых источников
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В Государственном бюро расследований заявили, что большинство лиц, в отношении которых были наложены санкции, возобновили свою противоправную деятельность путем перераспределения контрабандных потоков

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГБР.

По оперативной информации, для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины "контрабандисты" привлекли к своей противоправной деятельности новые юридические лица, не вошедшие в санкционные списки.

Так, сотрудники ГБР получили доказательства причастности к такой схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц в отношении которых наложены санкции.

В ходе следственных действий были изъяты телефоны, планшеты и флэш-носители информации, имеющие значения для расследования дела.

Кроме этого ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.

Напомним, что санкции против лиц, подозреваемых в контрабанде начали вводить весной. Некоторые из санкционного списка обжалует решение СНБО в судах.

ГБР санкции таможня расследование контрабанда документ

 
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