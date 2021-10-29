Экс-министр обороны может получить до 8 лет тюрьмы

ГБР

Бывшему заместителю министра обороны Украины вручили подозрение. Ему предъявляют обвинение в причинении убытков государству на 700 млн гривен при закупке продуктов для армии. Санкция статьи Уголовного кодекса, которую ему инкриминируют предусматривает до 8 лет лишения свободы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований

Также подозрение получил бывший руководитель одного из департаментов Минобороны

По данным следствия, в декабре 2020-январе 2021 года экс-руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. По указанию замминистра руководитель департамента заключил дополнительные соглашения с поставщиками о доставке продуктов, которые уже не были обязательством поставщика.

Таким образом, ВСУ должны были самостоятельно осуществлять доставку продовольствия, в частности, привлекать к этому личный состав и технику, и тратить дополнительные бюджетные средства.

"Это отрицательно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставил под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности по обороне Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности", - отметили в ГБР

Экс-замминистра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Минобороны сообщено о подозрении по статье препятствование законной деятельности ВСУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.