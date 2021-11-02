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02 ноября 2021, 17:16 6

ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

02 ноября 2021, 17:16 6
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из открытых источников
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича, заявившего о предвзятом отношении к нему украинского правосудия и отказе Украины расследовать покушения на него

Как пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ЕСПЧ жалоба была подана в октябре 2015 года. Осенью 2021 года суд приступил к рассмотрению заявления Януковича и обратился к правительству Украины с просьбой письменно прокомментировать выдвинутые претензии.

В жалобе Янукович, помимо прочего, заявляет о том, что в 2014 году произошел ряд покушений на его жизнь. Речь идет о событиях 21 февраля 2014 года, когда неизвестные пытались силой задержать транспортные средства, входившие в состав кортежа, направлявшегося в сторону Харькова. Кортеж, прошедший через Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области, проехал через пять блокпостов. На первых трех блокпостах были предприняты попытки заблокировать автомобили. На последних двух блокпостах обстреляли машины. Были повреждены три машины и ранен солдат, входивший в эскорт, указывается в заявлении Януковича.

Янукович также утверждает, что в тот же день на блокпосту возле Умани неизвестные стреляли по автомобилям, входившим в состав кортежа, направлявшегося в сторону Крыма.

"Заявитель не ехал с кортежами во время предполагаемых нападений", - указывается в обнародованном документе.

10 декабря 2014 года адвокат Януковича написал в ряд государственных органов, спрашивая, ведется ли уголовное дело о покушении на жизнь экс-президента. Министерство внутренних дел Украины ответило 26 декабря 2014 года, заявив, что оно не получало никаких заявлений или отчетов о предполагаемых покушениях на жизнь Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014 года и что никакие данные не были внесены в Единый реестр досудебных расследований. 23 декабря 2014 года Киевская областная прокуратура подтвердила, что она не осуществляла и не осуществляет власти в отношении каких-либо уголовных дел, касающихся предполагаемых покушений.

В жалобе экс-президент также сообщает, что расследование, которое проводится против него в Украине, является слишком продолжительным. Кроме того, поскольку расследование проводилось заочно, оно "не являются ни независимыми, ни беспристрастными", и утверждает, что судебное разбирательство, в его отсутствие, не было справедливым.

Янукович также считает нарушением презумпции невиновности осуждающие заявления украинских должностных лиц.

прокуратура президент ЕСПЧ жалоба

 
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