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05 ноября 2021, 16:58 16

Генерал Павловский вышел из СИЗО под залог

05 ноября 2021, 16:58 16
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Фото из открытых источников
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Бывший замминистра обороны, генерал Игорь Павловский вышел из СИЗО. Его выпустили под залог в размере 18 млн гривен

Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец, пишет RegioNews.

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - написал он в Facebook, прикрепив фото генерала у входа в Лукьяновское СИЗО.

Павловский был арестован Печерским районным судом города Киева 12 июля. Ему был назначен залог в размере 475 млн гривен, который через пару месяцев суд снизил до 18 млн.

Генерал подозревается в причастности к поставкам бронекатеров для Военно-Морских сил якобы ненадлежащего качества.

Напомним, что 2 июля ГБР сообщило о подозрении в сговоре Павловскому и руководителю судостроительного завода.

12 июля суд отправил экс-министра обороны в СИЗО с залогом в пол миллиарда.

31 августа суд оставил под стражей экс-министра обороны.

СИЗО адвокат залог криминальное дело

 
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