Генерал Павловский вышел из СИЗО под залог
Бывший замминистра обороны, генерал Игорь Павловский вышел из СИЗО. Его выпустили под залог в размере 18 млн гривен
Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец, пишет RegioNews.
"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - написал он в Facebook, прикрепив фото генерала у входа в Лукьяновское СИЗО.
Павловский был арестован Печерским районным судом города Киева 12 июля. Ему был назначен залог в размере 475 млн гривен, который через пару месяцев суд снизил до 18 млн.
Генерал подозревается в причастности к поставкам бронекатеров для Военно-Морских сил якобы ненадлежащего качества.
Напомним, что 2 июля ГБР сообщило о подозрении в сговоре Павловскому и руководителю судостроительного завода.
12 июля суд отправил экс-министра обороны в СИЗО с залогом в пол миллиарда.
31 августа суд оставил под стражей экс-министра обороны.
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