Отстраненный Зеленским глава КСУ Тупицкий отсудил почти миллион денежного вознаграждения

Отстраненный от должности председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отсудил у Конституционного суда 904 тысячи гривен судейского вознаграждения. Это те деньги, которые от недополучил ранее из-за карантина

Как пишет RegioNews со ссылкой на решение Окружного административного суда города Киева от 1 ноября часть суммы(вознаграждение за один месяц – 128 769 гривен) судьи должны выплатить уже сейчас.

В прошлом году с 18 апреля по 28 августа были в силе изменения в закон, согласно которым судьям на время карантина ограничили вознаграждение до 10 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года) – 47 230 гривен в месяц.

Однако уже 28 августа 2020-го Большая палата Конституционного суда признала изменения в бюджет относительно временного ограничения зарплат судей такими, что не отвечают Конституции.

В КСУ тогда решили, что выплаты судьям, которые ограничивали из-за карантина, должны быть компенсированы. Причина этого такая:"судейское вознаграждение является элементом статуса судьи".

Таким образом, у судей появилась возможность отсудить недополученные средства. Ею воспользовались как Тупицкий, так и другие служители Фемиды, например, ряд судей Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что КСУ возражал против его иска, потому что не имеет соответствующего бюджета на текущий 2021-й год, чтобы выплатить ему деньги.

27 марта Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого однако 14 июля Верховный суд признал указ Главы государства незаконным. Это решение Офис президента обжаловал в Большой палате ВСУ, которая и должна поставить точку в деле. Несмотря на отсутствие решения уже объявлен конкурс на должность судьи КСУ.