08:36  08 ноября
В Украине еще более 13 тысяч новых случаев коронавируса
15:15  07 ноября
В Днепре из окна многоэтажки выпала женщина, - СМИ
08:08  08 ноября
На Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2021, 08:54 3

Отстраненный Зеленским глава КСУ Тупицкий отсудил почти миллион денежного вознаграждения

08 ноября 2021, 08:54 3
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Отстраненный от должности председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отсудил у Конституционного суда 904 тысячи гривен судейского вознаграждения. Это те деньги, которые от недополучил ранее из-за карантина

Как пишет RegioNews со ссылкой на решение Окружного административного суда города Киева от 1 ноября часть суммы(вознаграждение за один месяц – 128 769 гривен) судьи должны выплатить уже сейчас.

В прошлом году с 18 апреля по 28 августа были в силе изменения в закон, согласно которым судьям на время карантина ограничили вознаграждение до 10 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года) – 47 230 гривен в месяц.

Однако уже 28 августа 2020-го Большая палата Конституционного суда признала изменения в бюджет относительно временного ограничения зарплат судей такими, что не отвечают Конституции.

В КСУ тогда решили, что выплаты судьям, которые ограничивали из-за карантина, должны быть компенсированы. Причина этого такая:"судейское вознаграждение является элементом статуса судьи".

Таким образом, у судей появилась возможность отсудить недополученные средства. Ею воспользовались как Тупицкий, так и другие служители Фемиды, например, ряд судей Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что КСУ возражал против его иска, потому что не имеет соответствующего бюджета на текущий 2021-й год, чтобы выплатить ему деньги.

27 марта Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого однако 14 июля Верховный суд признал указ Главы государства незаконным. Это решение Офис президента обжаловал в Большой палате ВСУ, которая и должна поставить точку в деле. Несмотря на отсутствие решения уже объявлен конкурс на должность судьи КСУ.

суд иск президент КСУ отстранение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram