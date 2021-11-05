Закон о столице могут вынести на внеочередное заседание – Корниенко

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Законопроект о столице № 2143-3 может быть вынесен на внеочередное заседание и проголосован по спецпроцедуре

Об этом в кулуарах журналистам сказал первый заместитель главы ВР Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Есть закон 4298 о местных государственных администрациях, уже собраны подписи на его специальную процедуру. А закон о столице во многом базируется на этом законе. То есть фактически сначала должен был бы войти в действие 4298, дальше сразу можно голосовать за закон о столице. Мы конечно оптимистично думаем, что это может быть и этот год, — сказал Корниенко.

Он отметил, что рассмотрение законопроектов по спецпроцедуре все-таки в отличие от рассмотрения правок имеет определенное время, которое определяется тем количеством предложений, которые подали фракции и каждая фракция может подать по 5 правок, это 1,5-2 часа максимум.

Как сообщалось, Кличко направил текст законопроекта о столице на рассмотрение Венецианской комиссии.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" планирует до конца года одобрить закон, необходимый для распределения должностей мэра и главы КГГА.