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05 ноября 2021, 16:04 96

Закон о столице могут вынести на внеочередное заседание – Корниенко

05 ноября 2021, 16:04 96
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Фото из открытых источников
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Законопроект о столице № 2143-3 может быть вынесен на внеочередное заседание и проголосован по спецпроцедуре

Об этом в кулуарах журналистам сказал первый заместитель главы ВР Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Есть закон 4298 о местных государственных администрациях, уже собраны подписи на его специальную процедуру. А закон о столице во многом базируется на этом законе. То есть фактически сначала должен был бы войти в действие 4298, дальше сразу можно голосовать за закон о столице. Мы конечно оптимистично думаем, что это может быть и этот год, — сказал Корниенко.

Он отметил, что рассмотрение законопроектов по спецпроцедуре все-таки в отличие от рассмотрения правок имеет определенное время, которое определяется тем количеством предложений, которые подали фракции и каждая фракция может подать по 5 правок, это 1,5-2 часа максимум.

Как сообщалось, Кличко направил текст законопроекта о столице на рассмотрение Венецианской комиссии.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" планирует до конца года одобрить закон, необходимый для распределения должностей мэра и главы КГГА.

Также в "Слуге народа" говорят, что не собираются ограничивать полномочия Кличко.

Верховная Рада законопроект Александр Корниенко внеочередное Столица

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