В Раде хотят создать ВСК для расследования смерти Полякова

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Об этом она заявила на пленарном заседании 5 ноября, пишет RegioNews.

"Антон Поляков не враг, а человек, который считал своим долгом бороться за правду и справедливость.., для которой принципиальность была на первом месте, которая никогда не была сломана системой... Кто бы что ни говорил, его убили. Мы как коллеги должны разобраться в этом деле. Это наш долг перед Антоном Поляковым. Я прошу всех вас создать временную следственную комиссию, благодаря которой мы сможем полноценно разобраться в этом деле и прийти к тому или иному выводу относительно его смерти", – заявила Скороход.

Депутат отметила, что кандидатуры в соответствующую ВСК подали все парламентские фракции и группы, кроме "Слуги народа", и призвала председателя фракции "СН" Давида Арахамию сделать это в ближайшее время.

"Я очень прошу на следующей пленарной неделе проголосовать за эту ВСК", – добавила Скороход.

После этого народные депутаты почтили память Антона Полякова минутой молчания.

Напомним, что народный депутат Антон Поляков скончался 8 октября. 27 октября МВД заявило, что в крови Полякова, помимо метадона, обнаружили димедрол.

12 октября в МВД сообщили, что водитель такси некоторое время ехал за машиной из Полякова, прежде чем забрать его к себе в авто.

Национальная полиция не рассматривает версию убийства депутата Верховной Рады Антона Полякова, он не был пьян.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов сообщил, что нардепку Анну Скороход допрашивали по делу о гибели Полякова. По его словам, Скороход отвергла предположение об убийстве Полякова. Накануне сожительница Полякова нардепка Анна Скороход заявила, что его убили.