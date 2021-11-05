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05 листопада 2021, 16:04 96

Закон про столицю можуть винести на позачергове засідання – Корнієнко

05 листопада 2021, 16:04 96
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Фото з відкритих джерел
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Законопроект про столицю № 2143-3 може бути винесений на позачергове засідання і проголосований за спецпроцедурою

Про це в кулуарах журналістам сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Є закон 4298 про місцеві державні адміністрації, вже зібрані підписи на його спеціальну процедуру. А закон про столицю багато в чому базується на цьому законі. Тобто фактично спочатку мав би увійти в дію 4298, далі відразу можна голосувати за закон про столицю. Ми звичайно оптимістично думаємо, що це може бути і цей рік, — сказав Корнієнко.

Він зазначив, що розгляд законопроектів по спецпроцедурі все-таки на відміну від розгляду правок має визначений час, який визначається тією кількістю пропозицій, які подали фракції, і кожна фракція може подати по 5 правок, це 1,5-2 години максимум.

Як повідомлялося, Кличко надіслав текст законопроєкту про столицю на розгляд Венеційської комісії.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" планує до кінця року схвалити закон, необхідний для розподілу посад мера та голови КМДА.

Також у "Слузі народу" кажуть, що не збираються обмежувати повноваження Кличка.

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