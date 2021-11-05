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05 ноября 2021, 15:05 8

Рада разрешила регистрировать место жительства через "Дію"

05 ноября 2021, 15:05 8
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из открытых источников
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Верховная Рада приняла закон Об электронной регистрации места жительства. Регистрация будет осуществляться через портал "Дія"

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что лицо сообщает о месте жительства с использованием портала "действие" с последующим внесением такой информации в Реестр территориальной общины.

Законом определяется перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

Законом предусмотрено внедрение межведомственного электронного взаимодействия - обмен информацией осуществляется между реестрами территориальных общин, ведомственной информационной системой центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации физических лиц, государственным демографическим реестром Единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины и другими информационно-коммуникационными системами.

В соответствии с положениями законопроекта место жительства декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, воинских частях, специализированной социальной учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т. п).

Место жительства регистрируется:

в жилье коммунальной собственности, подлежащей приватизации;

в служебном жилье.

Законом закрепляется право собственника (собственников) жилья отменить задекларированное / зарегистрированное место жительства третьих лиц в жилье, которое ему принадлежит по основаниям указанным в законе без решения суда.

Дія регистрация МВД Верховная Рада

 
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