Корниенко назвал приблизительные даты съезда партии "Слуга народа"
Политическая партия "Слуга народа" может провести свой съезд 20 или 27 ноября
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, руководитель политсилы Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На съезде может решиться вопрос об исключении из Партии народного депутата Артема Дмитрука.
Съезды происходят у нас в выходные... У нас суббот (в ноябре – ред.) не так много осталось: послезавтра его точно не будет, дальше 13-е, 20-е или 27-е. За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я рассматривал бы, - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента.
В то же время, по его словам, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из Партии народного депутата Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".
Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии, - пояснил Корниенко.
Как сообщалось, в "Слуге народа" намекнули, что их фракцию может покинуть еще один нардеп.