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04 ноября 2021, 15:09 6

Корниенко назвал приблизительные даты съезда партии "Слуга народа"

04 ноября 2021, 15:09 6
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Фото из открытых источников
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Политическая партия "Слуга народа" может провести свой съезд 20 или 27 ноября

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, руководитель политсилы Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На съезде может решиться вопрос об исключении из Партии народного депутата Артема Дмитрука.

Съезды происходят у нас в выходные... У нас суббот (в ноябре – ред.) не так много осталось: послезавтра его точно не будет, дальше 13-е, 20-е или 27-е. За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я рассматривал бы, - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

В то же время, по его словам, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из Партии народного депутата Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".

Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии, - пояснил Корниенко.

Как сообщалось, в "Слуге народа" намекнули, что их фракцию может покинуть еще один нардеп.

Ранее, в октябре Корниенко подтвердил намерение "Слуг народа" провести съезд в ноябре.

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