Корниенко назвал приблизительные даты съезда партии "Слуга народа"

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, руководитель политсилы Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На съезде может решиться вопрос об исключении из Партии народного депутата Артема Дмитрука.

Съезды происходят у нас в выходные... У нас суббот (в ноябре – ред.) не так много осталось: послезавтра его точно не будет, дальше 13-е, 20-е или 27-е. За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я рассматривал бы, - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента.

В то же время, по его словам, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из Партии народного депутата Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".

Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии, - пояснил Корниенко.

Как сообщалось, в "Слуге народа" намекнули, что их фракцию может покинуть еще один нардеп.