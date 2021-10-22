Комитет рекомендовал отстранить на 5 заседаний депутата, которая радовалась смерти коллеги

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Регламентный комитет рекомендует Верховной Раде лишить народную депутатку от "Слуги народа" Галину Третьякову принимать участие в 5 пленарных заседаниях из-за ее скандальные высказывания в отношении смерти нардепа Антона Полякова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал представителя комитета Павла Фролова.

"Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти Антона Полякова (10 членов Комитета - за; 1 - воздержался. Все представители фракции СН поддержали такое решение Комитета)", - написал парламентарий

По его словам, депутаты планируют голосование по этому вопросу на следующей пленарной неделе

Напомним, что 8 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова написала в партийном чате, что смерть нардепа Антона Полякова это "минус 1 враг и это хорошо". Фракция "Слуга народа" попросила Регламентный комитет отстранить ее на 5 заседаний. Депутаты других фракций просили уволить ее с должности главы комитета по вопросам социальной политики