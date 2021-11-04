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04 ноября 2021, 17:42 7

Рада в пятницу отстранит "слугу народа" Третьякову на 5 заседаний - депутат

04 ноября 2021, 17:42 7
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из открытых источников
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Верховная Рада в пятницу 5 ноября рассмотрит вопрос об отстранении народного депутата от фракции "Слуга народа", председателя комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой на 5 пленарных заседаний

Об том пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм народного депутата Александра Качуры

"Завтра планируется рассмотрение вопроса об отстранении Галины Третьяковой от участия в 5 пленарных заседаниях Парламента",- написал депутат.

Качура также намекнул, что аналогичные санкции должны быть применены в отношении нардепа Гео Лероса.

"Считаю, что такие санкции не должны быть выборочными, а касаться всех нардепов, которые нарушают депутатскую этику, демонстрируют непристойные жесты, используют нецензурную лексику в момент выступлений и в целом компроментируют как Верховную Раду, так и государство своим поведением",- добавил депутат.

Напомним, что Регламентный комитет рекомендовал отстранить на 5 заседаний главу комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову, порадовавшуюся смерти депутата Антона Полякова. Реагируя на смерть депутата она написала в чате "Слуги народа", что одним врагом стало меньше.

4 ноября во время выступления Лерос показал непристойный жест в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. Фракция "Слуга народа" потребовала отстранить депутата на 5 пленарных заседаний

Слуга народа президент комитет депутаты

 
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