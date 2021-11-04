Рада вернула Вячеслава Штучного на должность руководителя Аппарата парламента

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 315 парламентариев.

Штучный не новичок на этом посту. Он возглавлял аппарат во времена спикерства Дмитрия Разумкова, но из-за конфликта с главой парламента написал заявление об отставке.

Фракция "Слуга народа" предложила экс-спикеру повторно подать искуственного на должность руководителя Аппарата парламента, однако тот отказался это делать. Неофициально эксспикер называл нынешнего главу Аппарата "шпионом офиса президента".

После отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера монобольшинство повторно предложила назначить Штучного руководителем Аппарата ВР. На этот раз решение было поддержано большинством депутатов.