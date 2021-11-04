Рада вернула Вячеслава Штучного на должность руководителя Аппарата парламента
Верховная Рада назначила Вячеслава Штучного руководителем Аппарата парламента
Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 315 парламентариев.
Штучный не новичок на этом посту. Он возглавлял аппарат во времена спикерства Дмитрия Разумкова, но из-за конфликта с главой парламента написал заявление об отставке.
Фракция "Слуга народа" предложила экс-спикеру повторно подать искуственного на должность руководителя Аппарата парламента, однако тот отказался это делать. Неофициально эксспикер называл нынешнего главу Аппарата "шпионом офиса президента".
После отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера монобольшинство повторно предложила назначить Штучного руководителем Аппарата ВР. На этот раз решение было поддержано большинством депутатов.