Министр обороны подал в отставку

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Министр обороны Андрей Таран подал в парламент заявление об отставке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм представителя парламента в Кабинете Министров Тараса Мельничука

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке и передал его в Верховную Раду", - написал Мельничук.

Вместо Тарана министерство обороны возглавит нынешний министр реинтеграции Алексей Резников.

Напомним, что фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября поддержала назначение Ирины Верещук на должность министра реинтеграции, а Алексея Резникова – министра обороны.

"Ирина Верещук-заходит на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Алексей Резников-заходит на пост министра обороны Украины", - написал народный депутат Александр Качура.

По словам депутата, руководитель Минстратегпрома Олег Уруский и первый вице-премьер Алексей Любченко пишут заявления об отставке. На место Урусского будет назначен нынешний руководитель таможни Павел Рябикин. Место Любченко займет заместитель руководителя офиса президента Юлия Свириденко.

Кроме того "Слуга народа" прогнозируемо утвердила близкого к ОП нардепа Андрея Мотовиловца на должности заместителя председателя фракции.