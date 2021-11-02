12:46  02 ноября
Медведчуку избрали новую меру пресечения
17:45  02 ноября
Полиция возбудила более тысячи дел по фейковым COVID-сертификатам
17:44  02 ноября
На Донбассе российские оккупанты вновь убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2021, 18:51 5

Министр обороны подал в отставку

02 ноября 2021, 18:51 5
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр обороны Андрей Таран подал в парламент заявление об отставке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм представителя парламента в Кабинете Министров Тараса Мельничука

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке и передал его в Верховную Раду", - написал Мельничук.

Вместо Тарана министерство обороны возглавит нынешний министр реинтеграции Алексей Резников.

Напомним, что фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября поддержала назначение Ирины Верещук на должность министра реинтеграции, а Алексея Резникова – министра обороны.

"Ирина Верещук-заходит на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Алексей Резников-заходит на пост министра обороны Украины", - написал народный депутат Александр Качура.

По словам депутата, руководитель Минстратегпрома Олег Уруский и первый вице-премьер Алексей Любченко пишут заявления об отставке. На место Урусского будет назначен нынешний руководитель таможни Павел Рябикин. Место Любченко займет заместитель руководителя офиса президента Юлия Свириденко.

Кроме того "Слуга народа" прогнозируемо утвердила близкого к ОП нардепа Андрея Мотовиловца на должности заместителя председателя фракции.

Верховная Рада министр оборооны Слуга народа депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua