Вице-премьер - министр стратегпрома Уруский подал в отставку
Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление в аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию
Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Арарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию, — написал Мельничук.
Как сообщалось, в президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.
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