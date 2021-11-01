11:00  01 ноября
Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
08:52  01 ноября
Киев официально перешел в "красную" зону: список ограничений
08:06  01 ноября
На Донбассе боевики 14 раз нарушали "тишину", травмирован боец ООС
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2021, 13:24 13

Вице-премьер - министр стратегпрома Уруский подал в отставку

01 ноября 2021, 13:24 13
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление в аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию

Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Арарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию, — написал Мельничук.

Как сообщалось, в президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.

кадры заявление министр отставка Олег Уруский

Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
01 ноября 2021, 11:00
Экс-министра экологии будут судить за подкуп
29 октября 2021, 16:58
Разумков заявил о намерении создать новую политсилу
28 октября 2021, 21:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua