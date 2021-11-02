Министр экономики подал в отставку

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал депутат.

Напомним, что накануне фракция "Слуга народа" определилась с кадровыми изменениями в правительстве

"Ирина Верещук-заходит на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Алексей Резников-заходит на пост министра обороны Украины", - рассказал нардеп Александр Качура.

По словам депутата, руководитель Минстратегпрома Олег Уруский и первый вице-премьер Алексей Любченко пишут заявления об отставке. На место урусского будет назначен нынешний руководитель таможни Павел Рябикин. Место Любченко займет заместитель руководителя офиса президента Юлия Свириденко.