Министр экономики подал в отставку
Министр экономики Украины Алексея Любченко подал в отставку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал депутат.
Напомним, что накануне фракция "Слуга народа" определилась с кадровыми изменениями в правительстве
"Ирина Верещук-заходит на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Алексей Резников-заходит на пост министра обороны Украины", - рассказал нардеп Александр Качура.
По словам депутата, руководитель Минстратегпрома Олег Уруский и первый вице-премьер Алексей Любченко пишут заявления об отставке. На место урусского будет назначен нынешний руководитель таможни Павел Рябикин. Место Любченко займет заместитель руководителя офиса президента Юлия Свириденко.