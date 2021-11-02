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02 ноября 2021, 11:19 22

Министр экономики подал в отставку

02 ноября 2021, 11:19 22
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из открытых источников
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Министр экономики Украины Алексея Любченко подал в отставку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - написал депутат.

Напомним, что накануне фракция "Слуга народа" определилась с кадровыми изменениями в правительстве

"Ирина Верещук-заходит на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Алексей Резников-заходит на пост министра обороны Украины", - рассказал нардеп Александр Качура.

По словам депутата, руководитель Минстратегпрома Олег Уруский и первый вице-премьер Алексей Любченко пишут заявления об отставке. На место урусского будет назначен нынешний руководитель таможни Павел Рябикин. Место Любченко займет заместитель руководителя офиса президента Юлия Свириденко.

таможня Офис президента Минобороны Слуга народа отставка

 
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