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01 ноября 2021, 17:36 28

С начала суток на Донбассе российские оккупанты четыре раза обстреляли наших военных из гранатометов

01 ноября 2021, 17:36 28
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из открытых источников
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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Новолуганского враг четыре раза вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 31 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

ООС обстрелы Донбасс минские соглашения РФ

 
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