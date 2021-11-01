С начала суток на Донбассе российские оккупанты четыре раза обстреляли наших военных из гранатометов
В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Вблизи Новолуганского враг четыре раза вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что за прошедшие сутки, 31 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения