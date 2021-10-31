12:14  31 октября
Более половины областей в Украине уже "красные", "желтые" остались только два региона
09:16  31 октября
На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь
13:36  31 октября
Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 13:36 8

Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post

31 октября 2021, 13:36 8
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россия накапливает количество военной техники и живой силы на границе с Украиной. Активность Вооруженных Сил России существенно возросла в последние дни

Как передает RegioNews, об этом пишет Washington Post.

По данным источников издания, они видят необычные перемещения техники и военнослужащих на западной границе Российской Федерации. Это усилило опасения, что возникли в апреле, когда страны Запада призвали российскую сторону отвести военных от украинской границы.

Издание отмечает, что в последнее время в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России.

В частности, силы 41-й общевойсковой армии России, базирующиеся в Новосибирске, присоединились к группировке у украинских границ вместо того, чтобы вернуться в место своей дислокации. Аналогичная ситуация с 1-й гвардейской танковой армией - из-под Москвы ее перебросили в сторону Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

война военная техника военные РФ боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua