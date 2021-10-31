Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post

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Россия накапливает количество военной техники и живой силы на границе с Украиной. Активность Вооруженных Сил России существенно возросла в последние дни

Как передает RegioNews, об этом пишет Washington Post.

По данным источников издания, они видят необычные перемещения техники и военнослужащих на западной границе Российской Федерации. Это усилило опасения, что возникли в апреле, когда страны Запада призвали российскую сторону отвести военных от украинской границы.

Издание отмечает, что в последнее время в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России.

В частности, силы 41-й общевойсковой армии России, базирующиеся в Новосибирске, присоединились к группировке у украинских границ вместо того, чтобы вернуться в место своей дислокации. Аналогичная ситуация с 1-й гвардейской танковой армией - из-под Москвы ее перебросили в сторону Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 октября, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.