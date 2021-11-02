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02 ноября 2021, 08:29 363

Довыборы в Раду: ЦИК обработала почти все протоколы с Херсонщины и более 80% протоколов с Черкащины

02 ноября 2021, 08:29 363
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия обработала более 99% протоколов на промежуточных выборах в Верховную Раду по 184 округу, что на Херсонщине и 80,14% протоколов по 197 округу Черниговской области. В округах уверенно лидируют представители партии "Слуга народа"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

Так, на округе №184, по результатам подсчета 99,46% протоколов побеждает представитель "Слуги народа" Сергей Козырь. Сейчас он получает 64,58% голосов. На втором месте с результатом 14,29% представитель "Европейской солидарности" Игорь Йосипенко.

На округе 197 в Черкасской области уже посчитали 80,14% протоколов. По предварительным подсчетам, там побеждает представитель "Слуги народа" Виталий Войцеховский с 46,95% поддержки. Второе место занимает самовыдвиженец Владислав Голуб. Он получает 25,75% голосов.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия сообщила об итоговой явке на промежуточных выборах народных депутатов - она составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.

выборы Черкасская область голосование ЦИК Кандидат Херсонская область

 
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