В Черкасской области прекратили считать голоса на промежуточных выборах нардепа

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

"Сейчас ОИК не работает-отсутствуют некоторые члены комиссии. Для продолжения заседания не хватает кворума", - отмечается в сообщении

В комиссии напомнили, что за уклонение члена комиссии от исполнения обязанностей предусмотрена уголовная ответственность (ст. 157 ч. 5).

"Призываем членов надлежащим образом выполнять свои обязанности и продолжить заседание", - добавили в ЦИК.

По результатам обработки более 92% протоколов участковых избирательных комиссий уверенно лидирует выдвиженец партии "Слуга народа" мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

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